BARCELONA (ANP) - Voor trainer Giovanni van Bronckhorst komt de forse nederlaag van Feyenoord tegen FC Barcelona (5-1) in de Champions League niet helemaal als een verrassing. "Ik denk dat we net tegen de beste ploeg van dit moment in de wereld hebben gespeeld", zei hij op een persconferentie vlak na de wedstrijd.

"We hebben geprobeerd om ons eigen spel te spelen", zei Van Bronckhorst. "We zijn niet alleen achteruitgelopen. Daar kreeg ik net van hun trainer Hansi Flick complimenten over toen ik hem met de overwinning feliciteerde. We kregen snel een goal tegen", zei hij over de 1-0 van Raphinha in de derde minuut. "Maar uiteindelijk hebben we er op onze eigen manier een wedstrijd van gemaakt."

Van Bronckhorst was ook kritisch. "We hebben een aantal doelpunten weggegeven", zei hij. "Bij die 1-0 lopen we niet met onze tegenstander mee en er gaat ook een vrije trap door onze muur. Maar we hebben ook soms knap gespeeld toen we onder druk werden gezet. Voor achttien spelers uit mijn selectie was dit de eerste wedstrijd in de Champions League. Deze ervaringen moeten ze meenemen."

Van Bronckhorst weet hoe het is om met Feyenoord met 5-1 te verliezen in de Champions League. Dat gebeurde hem in 1997 tijdens een duel met Juventus in de Champions League. "Ik zag ook hoeveel ik toen nog tekortkwam", zei hij. "Maar ik wilde daar ook van leren. Ik wilde stappen maken en bij een heel grote club spelen. Dat is gelukt bij Barcelona. Wij moeten nu in de Eredivisie laten zien dat wij van dit soort duels leren."