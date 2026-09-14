Nog veel vermisten na kapseizen schip in Indonesië

JAKARTA (ANP/DPA/RTR) - De Indonesische autoriteiten zoeken nog naar 129 mensen die worden vermist sinds een passagiersschip kapseisde op de Javazee. Het officiële dodental staat momenteel op zes.

De Indonesische reddingsdienst meldt dat met schepen, helikopters en een vliegtuig wordt geprobeerd de vermisten te vinden. Hoge golven en harde wind hinderen de zoektocht en daardoor konden maandag nog geen duikers worden ingezet, zegt het hoofd van de dienst.

Indonesië bestaat uit vele duizenden eilanden en daarom worden er op grote schaal schepen ingezet om mensen en goederen te vervoeren. Het gekapseisde schip was onderweg van Soerabaja op Oost-Java naar Banjarmasin in Zuid-Kalimantan.

Op luchtbeelden is te zien dat een groot schip is gekapseisd en deels onder water is verdwenen. In de omgeving dobberen kleinere bootjes.

Er waren voor zover bekend 243 mensen aan boord toen het misging. 108 opvarenden konden gered worden.