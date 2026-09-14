Courteney Cox prijst overleden actrice Hayden Panettiere

Courteney Cox vond Hayden Panettiere, die in augustus op 36-jarige leeftijd overleed, een "ontzettend goede actrice", zo vertelt ze in een interview met Entertainment Weekly. Cox werkte voor het eerst samen met Panettiere in de film Scream 4 uit 2011.

"De laatste keer dat ik met haar samenwerkte, hebben we een geweldige tijd gehad", vertelt Cox. "Ze was echt leuk, vrolijk en slim, en dit is ontzettend triest. Het is natuurlijk vreselijk."

De 62-jarige Cox speelde het karakter van journalist Gale Weathers in alle zeven Scream-films. Panettiere speelde de rol van scholier Kirby Reed in Scream 4 en keerde later terug in de zesde film uit de reeks.