SEOUL (ANP/AFP) - Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat Pyongyang maandagochtend "meerdere ballistische raketten" in de richting van de Japanse Zee had afgevuurd, nadat het aanvankelijk melding had gemaakt van een "niet-geïdentificeerd projectiel".

"Ons leger heeft meerdere ballistische raketten gedetecteerd die vanuit de regio Pyongyang in de Japanse Zee waren afgevuurd", aldus de Zuid-Koreanen in een verklaring. De raketten zouden meer dan negenhonderd kilometer hebben afgelegd.

De spanningen tussen beide landen nemen recent weer toe. Vorige week was de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aanwezig bij de eerste testlancering van een hypersonische raket in het land, een zeldzame gelegenheid waarbij een Zuid-Koreaanse president een raketproef in het openbaar bijwoonde.

Begin oktober vuurde Noord-Korea nog een strategische raket voor middellange afstand af met gebruik van AI, aldus het eigen regime. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan tien rakettests uit.