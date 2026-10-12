DEN HAAG (ANP) - Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter kan helpen. Qua bestaanszekerheid moet bijvoorbeeld niet alleen worden gekeken naar financiële problemen, maar ook naar sociale en gezondheidsaspecten. Een van de aanbevelingen is om ambtenaren geregeld met de doelgroep processen te laten doorlopen zodat "regelmatig contact tussen inwoners en ambtenaren in alle lagen van de overheid normaal wordt".

Daarnaast pleit het SCP voor een 'buurtverbinder' in elke wijk met bestaansonzekerheid. Diegene moet structureel aanwezig zijn en mensen snel aan de juiste ondersteuning helpen. Ook kunnen mensen in hun buurt beter worden geholpen bij het vinden van activiteiten die zij kunnen, willen en hen vooruithelpen. Deze ideeën zijn voortgekomen uit gesprekken met ervaringsdeskundigen, wetenschappers en anderen.

Het SCP erkent dat de ideeën niet helemaal nieuw zijn. Zo is de overheid de afgelopen jaren al aan de slag gegaan met meer werken op basis van vertrouwen, onder meer na de toeslagenaffaire. Ook zijn er al vormen van wijkambtenaren, maar die zijn er niet altijd op gericht om direct concrete problemen van mensen op te lossen.

Structureel beleid

De onderzoekers zien dat de verschillende bestaande initiatieven nog moeilijk hun weg vinden naar structureel beleid. Dat komt onder meer doordat er in de politiek vaak wordt gestuurd op economische of juridische aspecten, terwijl de voorgestelde maatregelen vaak pas effect hebben op langere termijn en soms ook op andere terreinen, zoals op sociaal of gezondheidsvlak.

Daarnaast is er volgens het SCP niet altijd maatschappelijk draagvlak voor maatregelen gericht op bestaanszekerheid. In de samenleving is het idee verankerd dat kwetsbaren zelf verantwoordelijk zijn voor hun problemen, terwijl deze volgens de onderzoekers vaak door de omgeving komen. Het SCP is van mening dat de overheid aan deze mentaliteitsverandering kan bijdragen door actief beleid te voeren.