Noorse koning Haakon leidt eerste audiënties als monarch

OSLO (ANP) - De Noorse koning Haakon heeft zaterdag zijn eerste officiële taak als monarch volbracht. Hij ontving op het paleis in Oslo achtereenvolgens de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de leider van de Noorse kerk voor een audiëntie.

De drie kwamen officieel hun condoleances overbrengen na het overlijden van Haakons vader koning Harald. Die overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd, nadat hij was opgenomen in een ziekenhuis in Oslo. Ook kroonprinses Ingrid Alexandra was bij de audiënties aanwezig.

Daarna kwam premier Jonas Gahr Støre langs. Samen met Olav Fykse Tveit, de leider van de Noorse kerk, ging hij naar de kist waarin het lichaam van Harald opgebaard ligt. Volgens het Noorse hof is dat een traditioneel onderdeel van een troonswisseling. "Dit is de manier waarop de regering stilstaat bij, en blijk geeft van respect voor, de overgang van de overleden koning Harald naar de nieuwe vorst, koning Haakon", staat in een persbericht.