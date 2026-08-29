Excelsior wint Rotterdamse derby van Sparta

ROTTERDAM (ANP) - Excelsior heeft de Rotterdamse derby met Sparta gewonnen. De ploeg van coach Ruben den Uil versloeg de stadgenoot in eigen huis met 2-1.

De van Feyenoord gehuurde aanvaller Aymen Sliti scoorde in de eerste helft voor Excelsior. Milan Zonneveld zorgde in de tweede helft voor de gelijkmaker. Nesto Groen kopte Excelsior in de blessuretijd naar de zege.

Excelsior komt door de zege op 6 punten uit drie wedstrijden. Sparta heeft 4 punten uit vier wedstrijden.

Korte hoek

Sparta begon bij Excelsior zonder Ayoni Santos. De aanvaller staat in de belangstelling van PSV en werd door trainer Rogier Meijer buiten de selectie gehouden.

Excelsior had de betere kansen in de eerste helft. Een schot van Sliti werd gestopt door keeper Filip Bednarek. Aan de andere kant rukte Zonneveld op naar het doel, maar hij kwam niet meer tot een schot. Bednarek stompte de bal weg bij een corner van de thuisploeg, maar had geen antwoord op het schot van Sliti.

Sparta kwam vroeg in de tweede helft gelijk. Mitchell van Bergen zette zich goed door aan de linkerkant en gaf voor op Zonneveld. Die schoot de bal langs keeper Stijn van Gassel in de korte hoek. Excelsior kreeg in de blessuretijd nog een corner. Die werd vanaf links ingebracht en verlengd door Ilano Silva Timas. Groen stond precies op de juiste plek om zijn eerste treffer voor Excelsior binnen te koppen.