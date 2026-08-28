Noorse premier na overlijden koning Harald: het hele land rouwt

OSLO (ANP) - De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft "met diep verdriet" kennisgenomen van het overlijden van koning Harald. Hij zegt dat het hele land rouwt en tegelijkertijd "ontzettend dankbaar" is voor zijn lange leven.

"Ruim drie decennia lang toonde koning Harald een onwankelbaar geloof in het Noorse volk", aldus Støre in een eerste reactie. "Hij hielp ons om het beste in onszelf - en in elkaar - naar boven te halen."

Støre behoorde tot de eersten buiten het koningshuis die op de hoogte werden gebracht van het overlijden van Harald. De koning stierf vrijdagochtend in het ziekenhuis in Oslo op 89-jarige leeftijd.