Shakira blikt terug op 25 jaar Whenever, Wherever

Shakira staat op Instagram stil bij het 25-jarig bestaan van haar wereldwijde hit Whenever, Wherever. "Een nummer dat overal naartoe reisde, elke grens overstak en alles voor mij veranderde", schrijft de Colombiaanse zangeres op sociale media.

Ook deelt ze beelden van optredens door de jaren heen waarbij ze het nummer uitvoerde. "Bedankt dat jullie tijdens deze reis achter me zijn blijven staan", aldus de 49-jarige Shakira.

Whenever, Wherever verscheen eind augustus 2001 en betekende Shakira's grote internationale doorbraak. Het was een van de eerste Engelstalige singles van de zangeres, die daarvoor vooral in Latijns-Amerika succesvol was. Het nummer bereikte de eerste plaats in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en Australië.