NYT: CIA richt geheime Cuba-werkgroep op

NEW YORK (ANP) - De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht, meldt The New York Times. Volgens de krant is het doel van de groep druk uitoefenen op de Cubaanse regering, om zo economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die door president Donald Trump worden geëist, laten bronnen weten.

Door de oprichting van de groep kan de inlichtingendienst snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten op Cuba, aldus de ingewijden. Inmiddels zou de CIA begonnen zijn met het inzetten van agenten die spionnen werven en aansturen. Ook inlichtingenanalisten, specialisten op het gebied van cyberoperaties en functionarissen die gespecialiseerd zijn in heimelijke beïnvloedingsoperaties zijn al aan de groep toegevoegd, aldus de bronnen.

In 1960 richtte de CIA ook al eens een Cubaanse werkgroep op. De leden daarvan hadden de leiding over de mislukte, door de dienst gesteunde invasie in Cuba het jaar daarop, die bekend zou worden als de Invasie in de Varkensbaai.

De VS waren toen bezorgd over Cuba, dat onder leiding van Fidel Castro steeds meer ging samenwerken met de Sovjet-Unie. 1400 Cubaanse ballingen moesten toen het eiland binnenvallen om zo een opstand tegen de regering van Castro te ontketenen. Zij kwamen aan land aan de zuidkust van Cuba bij de Varkensbaai, maar kregen niet de verwachte steun en werden snel verslagen door Castro's leger.