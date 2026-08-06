Molly Ringwald had geen prettige ervaring op de set van The Secret Life of the American Teenager, de tienerdramaserie die van 2008 tot 2013 werd uitgezonden bij ABC. In gesprek met Andy Cohen in Watch What Happens Live omschreef de Amerikaanse actrice haar tijd bij het programma als de "slechtste" uit een reeks producties waar ze in speelde.

"Het was moeilijk", vertelt Ringwald over de serie over een tienermeisje, gespeeld door Shailene Woodley, dat onverwachts zwanger raakt. "Ik hield van de cast. Ik hield van Shailene, er zijn zoveel mensen met wie ik heb samengewerkt... er was één persoon die echt moeilijk was." Hoewel ze niet wil vertellen wie die persoon is, zorgde die er wel voor dat haar ervaring zo slecht was.

Ringwald speelde de moeder van de hoofdpersoon. De actrice is vooral bekend door haar hoofdrollen in films uit de jaren 80 en 90, zoals The Breakfast Club, Sixteen Candles en Pretty in Pink.