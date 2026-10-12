WASHINGTON (ANP) - Elon Musk heeft sinds juli meer dan 276 miljoen dollar (247 miljoen euro) gedoneerd aan Republikeinse groepen en zijn super-PAC, meldt The New York Times. Hiermee is Musk voor zover bekend de grootste donateur in de context van de aankomende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen.

Musk, 's werelds rijkste persoon, doneerde 158 miljoen dollar aan het Senate Leadership Fund. Dit is een super-PAC, een politiek actiecomité dat onbeperkt geld mag uitgeven ten gunste van politieke kandidaten, dat Republikeinse kandidaten voor de Senaat steunt. Deze donatie alleen is meer dan wat de Democraten in dat kwartaal ontvingen van alle donoren.

Via zijn eigen super-PAC die hij in 2024 oprichtte, zette Musk een grootschalige Republikeinse campagne op om de verkiezingsopkomst te stimuleren. Hij doneerde meer dan 76 miljoen dollar aan dit comité, dat vervolgens het geld besteedde aan een wervingsprogramma om moeilijk te bereiken Republikeinse kiezers naar de stembus te krijgen.