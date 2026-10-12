DEN HAAG (ANP) - Experts en belangenorganisaties waarschuwen voor overhaaste conclusies over de sterke stijging van het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 jaar. Volgens hen gaat het om een kleine groep, waardoor de cijfers van jaar tot jaar sterk kunnen schommelen.

Uit het onderzoek van de IGJ blijkt dat het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 ruim 2,5 keer zoveel is als een jaar eerder. Het totaal aantal abortussen steeg ook licht, al steeg geen andere leeftijdsgroep zo hard als bij jonge meiden.

Abortusarts Claire Houtvast, verbonden aan het Nederlandse Genootschap van Abortusartsen, benadrukt dat het gaat om een "minuscule groep" jonge meiden. Van de bijna 40.000 abortussen vorig jaar, waren er 163 bij meisjes onder de 15 jaar oud. Het jaar ervoor ging het om 65 en in 2023 om 107.

Volgens de voorzitter van belangenorganisatie Ava, Alina Chakh, is het "lastig om iets zinnigs te zeggen over de cijfers".