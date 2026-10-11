NEW YORK (ANP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of de grote televisienetwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News de federale antitrust-wetgeving hebben overtreden toen zij tijdelijk het maken van beelden van president Donald Trump opschortten. Dat meldt The New York Times op basis van anonieme bronnen.

Functionarissen van het ministerie hebben vrijdag contact opgenomen met de netwerken en eisten materiaal en communicatie die verband houden met de tv-pool van het Witte Huis, aldus bronnen tegen de krant. Deze pool houdt in dat in de VS de nieuwszenders ABC, CBS, Fox News, NBC en CNN de verantwoordelijkheid hebben voor het filmen van de bezigheden van de president.

De vijf zenders spreken af wie op welke dag filmt en delen de beelden met elkaar en andere media. Vorige maand schortten de netwerken het maken van deze beelden op, nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Daardoor kon CNN niet deelnemen aan de pool.