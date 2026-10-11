TAMPA (ANP/RTR) - Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld, nadat de bemanning waarschuwingen negeerde en probeerde de lopende zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Dat meldt CENTCOM, het operationeel commando in het Midden-Oosten, op X.

"Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft met een precisiemunitie de achtersteven van de onder Panamese vlag varende M/V Ocean Molica (ook bekend als de 'Arika Sun') geraakt, waardoor de voortstuwing van het schip volledig is uitgeschakeld zonder dat de bemanning schade is toegebracht", aldus het bericht.

CENTCOM zei dat het vrachtschip de regionale wateren probeerde te doorkruisen nadat het een Iraanse haven had verlaten.