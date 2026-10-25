Obama geeft Trump de schuld van stijging kosten levensonderhoud

CLEVELAND (ANP/AFP) - De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft tijdens een rally voor Democratische kandidaten voor de midtermverkiezingen in Ohio en Michigan ernstige kritiek geleverd op president Donald Trump.

Obama geeft Trump de schuld van de gestegen kosten voor levensonderhoud. Volgens hem heeft de huidige president een "aantal slechte beslissingen" genomen. "Het belangrijkste is dat hij een onnodige oorlog is begonnen waar niemand om heeft gevraagd."

"Na twee jaar chaos, wreedheid, corruptie en onbekwaamheid, krijg je de kans om te zeggen 'genoeg is genoeg'", zei Obama in Cleveland.

De oud-president nam het in Michigan ook op voor de islamitische Democraat Abdul El-Sayed, die kandidaat is voor een zetel in de Senaat. Trump noemde hem onder andere "een communistische loser die joden en Israël haat".