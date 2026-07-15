Oekraïense minister van Defensie Fedorov bevestigt vertrek

KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense minister van Defensie Mychajlo Fedorov heeft op Telegram bevestigd dat hij opstapt. Eerder berichtten verschillende media over zijn vertrek als onderdeel van een reorganisatie van het kabinet.

Fedorov werd in januari aangesteld als minister van Defensie. Volgens de media wordt hij vervangen door Ihor Klymenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov schreef in zijn post dat het een grote eer voor hem was om "het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie".