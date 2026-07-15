Karol G: voelt verkeerd dat ik de eerste latina op Coachella was

Het feit dat Karol G dit jaar de eerste Latijns-Amerikaanse headliner ooit was op het festival Coachella, stemde haar ietwat treurig. Dat vertelt de Colombiaanse zangeres in een interview met ELLE.

"Voor mij waren er zoveel die zonder twijfel op die plek hadden kunnen staan", zegt Karol G over haar plek als headliner van het bekende festival in Californië. "Wat als Daddy Yankee headliner op Coachella was geweest? Of Ricky Martin, Enrique Iglesias, Gloria Estefan of Shakira?", vraagt de zangeres zich af. "Het feit dat ik de eerste was, voelt gewoon verkeerd. Het voelt niet goed."

Coachella werd in 1999 voor het eerst georganiseerd. Naast Karol G waren dit jaar ook Sabrina Carpenter, Justin Bieber en Anyma als headliner geboekt. Verder traden tijdens de editie in april ook Nederlandse artiesten zoals Armin van Buuren en Joost Klein op.