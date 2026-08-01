MOSKOU (ANP/RTR) - Oekraïense drones hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrachtschip van het Russische kernenergiebedrijf Rosatom geraakt op de Zwarte Zee, zegt het bedrijf. Het schip zou daardoor tot zinken zijn gebracht.

Volgens de directeur van het bedrijf vervoerde het schip onder meer bevroren voedsel en bouwmaterialen. De zeventien bemanningsleden zouden de aanval allemaal hebben overleefd. De directeur beschrijft de aanval als "piraterij" en "maritieme roof".

In dezelfde nacht vuurde Rusland opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kyiv vielen daarbij 9 doden en 23 gewonden, meldden de hulpdiensten.