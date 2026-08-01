NYON (ANP) - De Europese voetbalbond UEFA heeft opgeroepen tot hervormingen binnen de FIFA. Dat blijkt zaterdag uit de reactie van de UEFA op het besluit van de wereldvoetbalbond om het omstreden investeringsplan in te trekken. "Het voorstel is van tafel. De taak om de FIFA opnieuw op te bouwen is pas net begonnen", schrijft de Europese bond in een verklaring.

"De huidige leiding van de FIFA heeft niet alleen het vertrouwen van de UEFA verloren, maar ook dat van veel andere leden van de voetbalfamilie", stelt de bond. Ook zegt de UEFA te willen werken aan "een nieuwe manier om de financiële middelen in het bestaande FIFA Forward-programma te verdelen" onder de leden van de wereldvoetbalbond.

De FIFA wilde dat programma onderbrengen in een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, waarvan een deel van de aandelen verkocht zou worden. Dat plan stuitte op verzet. De UEFA dreigde met een boycot van FIFA-competities en de bonden van Noord-Amerika en Azië wezen het voorstel af.

'Achterkamerdeal'

"We moeten de verantwoordelijken identificeren en ter verantwoording roepen", zegt de UEFA, die wil werken aan een plan om te zorgen dat dit "niet opnieuw kan gebeuren". "Geen optie zou daarbij buiten beschouwing moeten blijven."

De Europese bond stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino in 2016 werd verkozen op basis van de belofte van transparantie en goed beheer van de financiële middelen. "Wat beide beloftes betreft heeft hij verzuimd te leveren", stelt de UEFA. "De schimmige en ondoorzichtige achterkamerdeal die hij heeft gesloten en probeerde door te drukken was allesbehalve transparant."

Er zijn 55 bonden bij de UEFA aangesloten.