KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne heeft een nieuw voorstel gedaan voor een staakt-het-vuren op de Zwarte Zee, meldde minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha. Hij zou het plan hebben overhandigd aan een aantal landen die proberen te bemiddelen over de situatie op de zee, waar Rusland en Oekraïne regelmatig schepen aanvallen. Daarbij worden niet alleen oorlogsschepen, maar ook koopvaardijschepen uit derde landen getroffen.

"Wij zijn klaar voor een bestand", zei Sybiha. "We zijn India, Turkije en Egypte dankbaar voor de actieve en belangrijke rol die ze spelen bij het deëscaleren van de spanningen op de Zwarte Zee." Hij zei een Russische reactie af te wachten.

De oorlog heeft een groot deel van de handel via de Zwarte Zee verstoord voor beide landen. Zowel Oekraïne als Rusland is normaal gesproken een grote exporteur van graan. In het eerste jaar van de oorlog werd een deal gesloten om die schepen niet aan te vallen, maar Rusland trok zich later terug uit die overeenkomst.