De Nederlandse thriller In Alaska, met in de hoofdrol de Zweedse actrice Noomi Rapace, beleeft op 30 januari zijn Nederlandse première op het International Film Festival Rotterdam (IFFR). Bij de eerste vertoning in Nederland zijn regisseur Jaap van Heusden, co-regisseur Vinnie Karetak en de mannelijke hoofdrolspeler Leo Matthew Temela aanwezig.

De film gaat over een 17-jarige Inuit-jongen die nadat hij per ongeluk een misdrijf heeft gepleegd in de wildernis moet zien te overleven. Ondertussen moet hij uit handen zien te blijven van een fanatieke FBI-agente. Het verhaal is geïnspireerd op ware gebeurtenissen.

De opnamen vonden plaats in het noordelijke Canadese territorium Nunavut en in Brits-Columbia. De gehele beeld- en geluidsnabewerking werd in Nederland verzorgd. Gusto Entertainment brengt de film komend voorjaar uit in de Nederlandse bioscopen.