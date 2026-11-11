ABU DHABI (ANP/AFP) - De onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland met bemiddeling van Amerikaanse gezanten zijn in Abu Dhabi de tweede dag ingegaan. Oekraïne heeft er volgens anonieme bronnen weer op aangedrongen dat de vijandelijkheden eerst worden beëindigd voor er over de veiligheidssituatie in Europa verder kan worden gesproken.

Het is niet voor het eerst dat Kyiv deze voor Rusland onaanvaardbare eis stelt. Het Kremlin wil namelijk weten wat er verder gebeurt, voor het stopt met vechten.

De gesprekken begonnen dinsdag en duurden die dag inclusief de pauze 4,5 uur. De Oekraïense delegatie wordt aangevoerd door inlichtingendienstchef Roestem Oemjerov en de Russische door presidentieel adviseur Vladimir Medinski. Namens de VS zitten de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan tafel.

De Britse krant The Telegraph en het blad The Economist hebben bericht dat de VS met een plan over de verdeling van grondgebieden in het oosten van Oekraïne zijn gekomen. Oekraïne zou dit hebben afgewezen.