ANTALYA (ANP) - Vervuilers moeten betalen. Dat is de korte samenvatting van de boodschap waarmee VN-chef António Guterres naar zijn laatste klimaattop in die functie is gekomen.

"Zij die het meest profiteren van fossiele brandstoffen, moeten ook het meest betalen voor de schade die ze hebben veroorzaakt", zei Guterres op de klimaattop in Antalya tijdens de opening van het tweedaagse gedeelte voor regeringsleiders. Hij zette in Turkije de bijdragen die tot dusver in het klimaatschadefonds zijn gestort af tegen de winsten van olie- en gasbedrijven. "Zij verdienen hetzelfde bedrag in veertien uur."

Wat Guterres betreft moeten fossiele brandstoffen "de dino's achterna". Dat gebeurt echter niet vanzelf, vervolgt hij. "Dino's hadden geen lobby, de fossiele brandstofbedrijven hebben die wel. We moeten een einde maken aan deze verslaving."