KYIV (ANP/RTR) - Een Russische drone heeft een opslag voor verbruikte kernbrandstof beschadigd bij de kerncentrale van Tsjernobyl, meldden Oekraïense autoriteiten. Er zou op het moment van de aanval geen brandstof zijn opgeslagen. De regering meldt dat de stralingsniveaus in de regio stabiel zijn.

Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft de aanval aanzienlijke schade veroorzaakt en zijn gebouwen in de buurt ook beschadigd door de schokgolf. Het IAEA-team op locatie gaat de faciliteit bezoeken om de impact te onderzoeken.

De opslag bevindt zich op ongeveer 15 kilometer afstand van de kerncentrale van Tsjernobyl, waar in 1986 een grote kernramp plaatsvond.

"Dit is niet de eerste keer dat Russische troepen Oekraïense kerninstallaties in gevaar brengen", schreef de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andrii Sybiha op X. In februari vorig jaar zou een Russische drone een beschermingsboog boven de reactor van Tsjernobyl hebben beschadigd. Rusland ontkent enige verantwoordelijkheid.