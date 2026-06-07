HILVERSUM (ANP) - Werkgeversvoorman Coen van Oostrom hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid in Nederland niet nodig zijn en dat het mogelijk is om andere oplossingen te vinden. Dat heeft de VNO-NCW-voorzitter gezegd in het televisieprogramma WNL Op Zondag. Hij wil met de vakbonden kijken hoe het systeem van sociale zekerheid "efficiënter" geregeld kan worden.

"Wat ik wil doen, als eerste, is niet gaan praten over welk bedrag moeten we nou bezuinigen, want dan gaat iedereen in de loopgraven en komen we er niet meer uit", zei hij. "Wat echt nodig is, is een stap terug te nemen en te zeggen: wat voor samenleving willen we nou zijn? Hoe ziet nou het vangnet in Nederland eruit?"

Eerder braken de bonden gesprekken met het kabinet af en kondigden ze stakingen aan. Ze zijn boos om bezuinigingen die het kabinet op de WW en WIA wilde doorvoeren, net als over de beoogde snellere stijging van de AOW-leeftijd. Het kabinet heeft de plannen in de bestaande vorm al van tafel gehaald, maar de bonden willen dat er helemaal niet bezuinigd wordt.