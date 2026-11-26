KYIV (ANP/RTR) - Noord-Korea heeft volgens Oekraïne de levering van KN-23-ballistische raketten aan Rusland sinds vorige maand opgeschort. Dit geldt ook voor andere vormen van militaire samenwerking.

Het besluit van Noord-Korea is volgens de Oekraïense militaire inlichtingendienst aangekondigd na een uitspraak van een van de Russische onderministers van Buitenlandse Zaken dat Rusland de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea wil helpen verminderen. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft geëist dat Rusland zijn beleid tegenover Zuid-Korea verduidelijkt, zegt Oekraïne.

Sinds 2023 levert Noord-Korea wapens aan Rusland, volgens onderzoek van persbureau Reuters. Ook heeft het land soldaten geleverd die het Russische leger ondersteunden in de oorlog met Oekraïne. Noord-Korea en Rusland hebben zelf niet bevestigd dat de samenwerking deels is stilgelegd na een diplomatieke aanvaring.

Diplomatieke contacten tussen Noord-Korea en Rusland gingen de afgelopen weken wel door.