AMSTERDAM (ANP) - Trainer Míchel Sánchez kan geen favoriet aanwijzen voor de uitwedstrijd van Ajax zondag tegen Feyenoord. "Klassiekers hebben nooit een favoriet", zei hij na een zege op FC Thun (4-0) in de Conference League. "Dat is in Spanje ook nooit zo."

Feyenoord heeft de laatste zeven duels in verschillende competities niet gewonnen. Ajax bracht zeven van de laatste acht duels tot een goed einde en speelde eenmaal gelijk.

"Feyenoord heeft een goede ploeg", benadrukte Míchel. "Ze verdienden het dinsdag niet om van FC Porto te verliezen. Ze hebben drie heel dynamische middenvelders en backs die maar blijven gaan. En Anis Hadj Moussa is met zijn acties een gevaarlijke aanvaller. Alleen als we heel goed zijn, kunnen we daar winnen."

Ajax won deze week eenvoudig van ADO Den Haag en FC Thun. Míchel liet tegen de regerend kampioen van Zwitserland negen andere spelers beginnen dan tegen ADO. Nu moet hij beslissen welke ploeg tegen Feyenoord aan de aftrap verschijnt. "We hadden deze ochtend een plan", zei hij. "Maar ik heb tegen FC Thun ook weer dingen gezien."