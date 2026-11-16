KYIV (ANP/AFP) - Oekraïense, Amerikaanse en Europese onderhandelaars hebben overleg gehad over toekomstige onderhandelingen met Rusland. Dat maakte de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bekend. Hij zei dat de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff meededen aan het onlinegesprek en dat Europa voor het eerst was vertegenwoordigd "door precies degenen die het ook zullen vertegenwoordigen in de onderhandelingen met de Russen".

Europa zat voorheen aan de zijlijn bij vredesonderhandelingen, maar dat moet veranderen. De Europeanen spraken onderling af dat ze zich laten vertegenwoordigen door Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Italië en door EU-vertegenwoordigers. Zelensky trad niet in detail over de uitkomst van het vooroverleg, maar waarschuwde wel dat Rusland nog veel wapens krijgt van bondgenoot Noord-Korea.

"We hebben het over tientallen raketten per maand", zei Zelensky daarover. Hij hoopt dat Europese bondgenoten zijn land ook meer wapens gaan sturen.