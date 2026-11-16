Jaïr Ferwerda heeft sinds enige tijd een relatie met radiomaker Mischa Blok. Dat heeft de politiek verslaggever maandag bekendgemaakt in een interview met RTL Boulevard.

"Het klopt dat Mischa en ik elkaar sinds enige tijd zien", zei de 50-jarige Ferwerda. Hij vertelde dat hij en zijn ex-vrouw Lonneke, met wie hij twee dochters heeft, anderhalf jaar geleden uit elkaar zijn gegaan.

Volgens de verslaggever willen hij en Blok het voorlopig rustig aan doen. "We hebben het fijn en leuk samen en willen graag in alle rust kijken hoe dit zich verder ontwikkelt." Hoelang de twee al samen zijn, is niet duidelijk.

Ferwerda is al jaren te zien als politiek verslaggever in de talkshows van RTL. Blok is onder meer bekend van het radioprogramma MISCHA! op NPO Radio 1.