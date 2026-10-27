Oekraïne: wapenstilstand Olesjky van kracht tot en met 1 november

OLESJKY (ANP/RTR) - De wapenstilstand rond de door Rusland bezette stad Olesjky zal tot en met 1 november duren, meldt de Oekraïense hoofdonderhandelaar Davyd Arachamja op Telegram.

Hij noemde de wapenstilstand "de grootste de-escalatie sinds 2022". Het bestand ging in de nacht van maandag op dinsdag in. Een einddatum werd tot nu toe niet genoemd.

Door de wapenstilstand kunnen er hulpgoederen geleverd worden. In de Oekraïense stad Olesjky is een significant tekort aan voedsel, medicijnen en schoon water. Ook inwoners kunnen worden geëvacueerd. Afhankelijk van de voorkeur van de inwoner, zouden ze naar Oekraïne of Rusland kunnen gaan.

De wapenstilstand kwam tot stand na bemiddeling van de Amerikaanse first lady Melania Trump.