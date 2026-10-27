Venus Williams verliest voor zestiende keer op rij in enkelspel

GUANGZHOU (ANP) - De Amerikaanse tennisster Venus Williams heeft haar zestiende nederlaag op rij geleden in het enkelspel. De 46-jarige speelster werd dinsdag op de Guangzhou Open in twee sets verslagen door de 18-jarige Oostenrijkse Lilli Tagger: 2-6 2-6. Tagger, de nummer 53 van de wereld, treft in de volgende ronde de Poolse Magda Linette.

Williams, die zeven grandslamtitels in het enkelspel won, wist voor het laatst in juli vorig jaar een enkelpartij op de WTA Tour te winnen. Ze is nu de nummer 599 van de wereldranglijst. Williams won maandag in het dubbelspel in het Chinese Guangzhou wel aan de zijde van de Indonesische Janice Tjen.