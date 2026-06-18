Oekraïne werkt met Duitse industrie aan afweer tegen snelle raket

BRUSSEL (ANP) - Oekraïne gaat met de Duitse wapenindustrie werken aan verdedigingsmiddelen tegen de snelste Russische raketten. De twee landen hebben daarover een overeenkomst getekend, zegt president Volodymyr Zelensky. Voor komende winter moeten er al resultaten worden geboekt, aldus Zelensky. Er is haast geboden, want "Russische ballistische raketten blijven een probleem".

"Wij hebben enkele technologieën, Duitsland heeft er enkele", zei Zelensky bij overleg op het NAVO-hoofdkwartier over militaire hulp aan zijn land. De overeenkomst moet "die capaciteiten samenbrengen. Laten we dit zo snel mogelijk doen, voor onze gezamenlijke verdediging". Zelensky nodigt "alle landen uit om bij te dragen aan deze gezamenlijke inspanning".

Alleen de Amerikaanse Patriot-luchtafweerraketten weten tot dusver echt raad met ballistische raketten, maar die zijn schaars. "We moeten een antwoord vinden op dat probleem", zei Zelensky.

Het Oekraïense Fire Point zegt al aan een alternatief voor de Patriot te werken.