Nora Haukland is strijdbaar in aanloop naar hoger beroep Høiby

Nora Haukland is klaar voor het hoger beroep in de zaak rond haar ex-vriend Marius Borg Høiby. Op Instagram schrijft de influencer, die tijdens haar relatie met de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit zou zijn mishandeld, dat ze strijdbaar is.

"Maandag voelde als een kleine overwinning...", schrijft Haukland over de vier jaar gevangenisstraf die Høiby opgelegd kreeg. "Hoop voelen in het rechtssysteem gaf me warmte in iets wat verder zwaar, pijnlijk en uitputtend is geweest. Als de zaak in hoger beroep gaat, ben ik er klaar voor. Dat is vreemd om te zeggen, aangezien ik gisteren nog in foetushouding op de grond lag, maar weet je wat? Ik zal mezelf niet kleiner maken. Ik zal niet zwijgen. En ik zal niet breken."

De 29-jarige Høiby werd veroordeeld voor 34 van de 40 strafbare feiten waarvan hij werd beschuldigd, waaronder twee verkrachtingen. Ook stond hij terecht voor huiselijk geweld, diefstal en drugsgerelateerde overtredingen. Høiby tekende op drie punten beroep aan, waaronder de twee verkrachtingen en zijn veroordeling voor het mishandelen van Haukland.

De influencer had bijna een jaar een relatie met Høiby.