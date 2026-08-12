MUSCAT (ANP/AFP) - De olie die uit de gestrande tanker voor de kust van Oman lekt, heeft het vasteland bereikt. Dat melden staatsmedia. Volgens milieudiensten zijn stranden in het zuidoosten van het land vervuild. De verwachting is dat de komende uren een kuststrook van tot wel 40 kilometer geraakt wordt.

De tanker Caroline Bezengi lekt al weken ruwe olie. Volgens persbureau AFP vond er in juni een explosie plaats, waarna het schip strandde bij een natuurreservaat. Milieuorganisaties waarschuwen voor een dreigende milieuramp. De olievlek beslaat volgens het Omaanse milieuagentschap een gebied van bijna 400 vierkante kilometer.

Het schip zou ongeveer 1 miljoen vaten ruwe olie aan boord hebben en deel uitmaken van de Russische 'schaduwvloot'. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo sancties voor Rusland te omzeilen.