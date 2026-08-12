ZEIST (ANP) - Sherida Spitse (36) is fel gekant tegen de commerciële houding van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. "Het is gewoon niet oké geld over de ruggen van spelers en speelsters te verdienen. Nu staan de FIFA en de UEFA tegenover elkaar. Dat is niet handig. Want de teams, de sporters en de supporters zijn de dupe", vertelde de recordinternational van het Nederlands voetbalelftal tijdens een persdag van de KNVB in Zeist aan het ANP.

Spitse heeft na 247 interlands afscheid genomen als international en begint zondag als captain van Ajax aan het nieuwe seizoen tegen FC Utrecht. Ze volgt de ontwikkelingen rond Oranje wel met interesse. De UEFA boycot alle FIFA-evenementen totdat er de garantie is dat de onlangs ingetrokken commercialiseringsplannen van Infantino voorgoed van tafel zijn. Het is de vraag of er in oktober kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2027 worden gespeeld. "Ik hoop het van harte", liet Spitse weten. "Als voetbalster wil je gewoon spelen. En kun je niets anders dan afwachten. Je kunt niet aan speelsters gaan vragen of ze wedstrijden gaan boycotten. Daar gaan ze niet over."

Spitse heeft "onwijs veel respect" voor Lise Klaveness, die als voorzitter van de Noorse voetbalbond het aftreden van Infantino eist. Volgens Klaveness heeft Infantino niet het institutionele vertrouwen om de FIFA in het huidige klimaat op een stabiele manier te leiden. "Klaveness is een vrouw die staat voor wat ze wil. En dat spreekt ze uit", legde Spitse uit. "Dat is belangrijk. Want we leven in een cultuur van angst. Het is triest en zorgelijk dat sommigen zich niet uit durven spreken."

Donald Trump

De voetbalster van Ajax keek met plezier naar het WK voetbal voor mannen, maar ergerde zich aan de inmenging van Donald Trump. De Amerikaanse president ging verhaal halen bij Infantino omdat international Folarin Balogun in zijn ogen onterecht geschorst was. Spitse: "Dat was superdom. Waar bemoei je je mee? Het was gewoon een rode kaart. Op die manier moet je niet met macht om willen gaan."

Spitse, die nog een seizoen bij Ajax onder contract staat, denkt nog niet aan stoppen. Al is ze in haar hoofd wel bezig met een toekomst na het voetbal. "Ik zou graag met enkele anderen het gezicht zijn van een groep die meer wil bereiken met het voetbal voor vrouwen. Dat kan als coach zijn, als technisch directeur of in een andere functie", aldus Spitse. "Ik sta open om mijn steentje bij te mogen dragen aan de toekomst van onze sport. Voetbal moet altijd voor iedereen zijn."