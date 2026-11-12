ANTALYA (ANP) - Hoewel de VN-klimaattop in Antalya nu vier dagen bezig is, zitten de onderhandelingen op diverse grote dossiers nog in de beginfase. Waarnemers zien vooralsnog geen grote doorbraken over belangrijke kwesties als het afbouwen van fossiele brandstoffen of steun aan ontwikkelingslanden. De spaarzame teksten die voorzitters Australië en Turkije tot dusver hebben opgesteld, bevatten nog veel lege plekken of 'keuzemenu's' die alle kanten op kunnen, zeggen vertegenwoordigers van ngo's die de gesprekken van dichtbij volgen.

"In het begin wordt altijd veel gepraat over de agenda. Dat ging relatief snel deze keer", zegt Barbara Rosen Jacobson van ontwikkelingsorganisatie Prosper Global, die de toppen al jaren bijwoont. Haar organisatie let vooral op klimaatfinanciering, en dan met name het budget voor aanpassingen op de gevolgen van klimaatverandering. Twee edities geleden spraken landen in Bakoe af dat het budget daarvoor moet zijn verdrievoudigd in 2035, maar zonder duidelijk te benoemen welk bedrag precies verdrievoudigd moet worden.