NIJMEGEN (ANP) - De door de rechter aangestelde bestuurder en de aandelenbeheerder van Nexperia willen de interesse van investeerders in de Nijmeegse chipmaker onderzoeken. Daarbij peilen ze onder andere de interesse in een meerderheids- of minderheidsbelang in het bedrijf, dat spil is in een slepende ruzie met de huidige Chinese eigenaar.

Bij Nexperia ontstond in het najaar van 2025 een crisis toen de Nederlandse regering het bedrijf verbood grote veranderingen door te voeren, uit angst dat de Chinese eigenaar Wingtech delen van het bedrijf van Europa naar China zou verplaatsen. Vrijwel gelijktijdig spanden Nexperia-bestuurders bij de ondernemingskamer een zaak aan tegen topman Wing Zhang, die vervolgens werd geschorst als hoogste baas.

Rechters stelden toen ook een tijdelijke niet-uitvoerend bestuurder en een beheerder van bijna alle Nexperia-aandelen aan. Het onderzoek naar eventuele investeringen in Nexperia valt volgens de ondernemingskamer binnen hun bevoegdheden, stellen ze.