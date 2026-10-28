Onderzoek: bouwstenen voor leven op aarde kwamen niet van kometen

CAMBRIDGE (ANP) - Dat er op aarde leven mogelijk is, is niet te danken aan kometen. Dat concludeert een groep wetenschappers van de Britse Universiteit van Cambridge. Ze zijn het niet eens met de gangbare theorie in de wetenschap, namelijk dat kometen die miljarden jaren geleden insloegen op aarde daarbij de bouwstenen voor het leven hebben achtergelaten. Dit zijn onder meer koolstof, stikstof en waterstofcyanide.

In het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports schrijven de Britse wetenschappers dat kometen bijzonder snel door het heelal vliegen en onder een scherpe hoek bij de aarde aankomen. Als ze dan de dampkring raken, kunnen kwetsbare organische moleculen dat niet overleven, aldus de onderzoekers.

Ze sluiten niet uit dat een komeet een keer elementen heeft gebracht die nodig zijn voor leven, maar dat is volgens hen "een toevalstreffer, het was geen gestage regen van prebiotische moleculen".