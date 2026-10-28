Kwaliteitsprobleem vliegtuigen drukt op productie en winst Airbus

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft afgelopen kwartaal minder winst gemaakt door een kwaliteitsprobleem bij zijn toestellen. Ook was er een tekort aan motoren. Daardoor zijn er minder vliegtuigen geleverd. Het in Toulouse gevestigde bedrijf houdt wel vast aan de ambitieuze doelstelling om dit jaar zo'n 870 vliegtuigen te leveren, wat meer zou zijn dan ooit.

Airbus maakte vorige maand melding van een probleem bij het horizontale staartvlak van het A330neo-model, waardoor het bedrijf de vliegtuigen tijdens het productieproces moest inspecteren. Daardoor werd in juni tot en met augustus maar één toestel van dit type geleverd, zeiden ingewijden eerder tegen persbureau Bloomberg. Normaal bouwt de grootste vliegtuigproducent ter wereld maandelijks vier A330neo's.

De aangepaste winst, voor onder meer rente en belastingen, kwam in het derde kwartaal 9 procent lager uit op 1,8 miljard euro. De omzet ging met 2 procent omlaag, tot 17,5 miljard euro.