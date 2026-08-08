SOFIA (ANP/AFP) - De drone die zaterdag in Bulgarije is ontploft, was volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie van een type dat veel wordt gebruikt door Oekraïne. "Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat het om een opzettelijk incident gaat", aldus het ministerie.

Het toestel kwam vlak bij de grens met Roemenië en de Zwarte Zee neer, op zo'n 170 kilometer van Oekraïne. Daar in de buurt ligt ook een belangrijke gaspijpleiding, die Oekraïne verbindt met Turkije. Die liep geen schade op en niemand raakte gewond.

De Bulgaarse president Rumen Radev zei wel dat de drone een "aanzienlijke lading explosieven" bevatte, omdat de ontploffing in de wijde omgeving te horen was.

Doordat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne ook op de Zwarte Zee wordt uitgevochten en Rusland ook Oekraïense steden bij de grens met Roemenië aanvalt, gebeurt het met enige regelmaat dat een drone van een van beide landen het Roemeense luchtruim binnendringt. In Bulgarije zijn enkele keren drones aangespoeld.