BUKOWINA TATRZAŃSKA (ANP) - Wielrenner Bart Lemmen is de leiding in de Ronde van Polen in de voorlaatste etappe kwijtgeraakt. De Nederlander van Visma - Lease a Bike zag zijn Franse ploeggenoot Louis Barré in de zesde etappe over 126 kilometer naar zijn eerste profzege rijden. De Italiaan Christian Scaroni (Astana) finishte als tweede en is de nieuwe leider in het klassement. Marco Brenner (Tudor) uit Duitsland werd derde.

Lemmen (30) boekte in de vierde etappe de eerste profzege en droeg sindsdien de leiderstrui. Zijn achterstand op de Italiaan Scaroni in het algemeen klassement bedraagt vijf seconden. Barré is de nummer twee op drie seconden.

De Ronde van Polen eindigt zondag met een individuele tijdrit over 12,4 kilometer met start en finish in Wieliczka.