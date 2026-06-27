Ook heetste dag ooit gemeten in Denemarken en Tsjechië

KOPENHAGEN/PRAAG (ANP/AFP) - In Denemarken en Tsjechië zijn de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken was het zaterdag 37 graden in Aarhus en in Tsjechië werd het even ten noorden van Praag 40,6 graden.

De twee landen hebben, net als veel andere Europese landen, al dagen te maken met een hittegolf. Maar de weerdiensten in beide landen waarschuwen dat de temperaturen deze zaterdag nog kunnen stijgen. "De dag is nog niet voorbij...", schrijft het Deense DMI op X.

De afgelopen dagen werden in veel Europese landen hitterecords gevestigd. Onder meer in Frankrijk en Duitsland ging het om de hoogste temperaturen ooit, in België en het Verenigd Koninkrijk ging het om bijvoorbeeld de heetste nacht en warmste junidag ooit.