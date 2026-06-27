Iran dankt op WK voetbal ook Seattle in brief voor gastvrijheid

SEATTLE (ANP/AFP) - De Iraanse voetballers hebben op het WK na de laatste groepswedstrijd tegen Egypte (1-1) opnieuw een brief achtergelaten in de kleedkamer, waarin ze speelstad Seattle bedanken "voor de gastvrijheid". De ploeg deed dat eerder ook na de tweede groepswedstrijd tegen België (0-0) in Los Angeles op dezelfde wijze.

"Wij komen uit Iran, een land dat al duizenden jaren eer boven overwinning stelt", begint de in het Engels geschreven brief. "Voor ons is voetbal niet alleen een wedstrijd om resultaten, maar ook een test van karakter," schrijft het team verder.

Ook bedanken ze "alle Iraniërs die hun hart, hun stem en hun hele wezen aan Iran hebben gegeven". "Iran staat nog steeds overeind", besluit Iran de brief.

De ploeg van bondscoach Amir Ghalenoei speelde ook het eerste WK-duel met Nieuw-Zeeland gelijk (2-2) en maakt nog kans op een plek in de knock-outfase als een van de beste nummers drie.