TIVAT (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen staat open voor een "dynamischer" toetredingsproces voor landen die lid willen worden van de Europese Unie. Ze zei na de top van de EU en de Westelijke Balkan dat de wens is om hervormingen van toekomstige leden te belonen met "echte integratie" in de EU.

Ze noemde tijdens een persconferentie een paar voorbeelden, waaronder "nauwere banden" met de interne markt en toegang tot EU-programma's. De top vond plaats in Montenegro, het land dat het verst gevorderd is in het toetredingsproces. Het doel van het land om in 2028 de 28e lidstaat te worden, is volgens Von der Leyen "binnen bereik".

De Montenegrijnse president Jakov Milatović zei dat zijn vertrouwen in toetreding in 2028 is toegenomen. Hij vertelde tijdens de persconferentie dat zijn land klaar is voor de laatste fase naar EU-lidmaatschap en vertelde dat zijn land als voorbeeld wil dienen voor de andere vijf landen in de Westelijke Balkan die ook willen toetreden.