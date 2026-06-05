Eurovisie Songfestival verliest 35 miljoen kijkers

Het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar fors minder kijkers getrokken. In totaal bereikte de editie van vorige maand in Wenen ongeveer 131 miljoen mensen, heeft omroepenkoepel European Broadcasting Union (EBU) vrijdag bekendgemaakt. Vorig jaar ging het nog om 166 miljoen kijkers.

De daling heeft mede te maken met het feit dat er vijf landen vertrokken vanwege de veelbesproken aanwezigheid van Israël. Onder meer Spanje (5,8 miljoen in 2025) en Nederland (3,5 miljoen) boycotten het festival en waren samen al bijna goed voor 10 miljoen kijkers. Ook in landen die wel meededen, daalde de interesse. In Polen keken 3,8 miljoen mensen minder, in het Verenigd Koninkrijk 3,7 miljoen en in Frankrijk 3,3 miljoen.

De kijkcijfers van het songfestival zaten de afgelopen jaren juist in de lift en groeiden tussen 2022 en 2025 van 161 naar 166 miljoen kijkers. Het hoogste bereik tot nu toe werd in 2016 gemeten toen liefst 204 miljoen mensen keken. De EBU stipt ondanks de daling aan dat in sommige landen de belangstelling juist groeide. Gastland Oostenrijk scoorde met 4,4 miljoen kijkers zelfs de hoogste cijfers ooit gemeten.

Tijdens het songfestival brachten fans uit 148 landen hun stem uit, twee meer dan in 2025. Stemmen van fans afkomstig uit landen die niet meededen, werden bij elkaar gevoegd in de categorie 'rest van de wereld'. De meeste kwamen volgens de EBU uit de Verenigde Staten, Nederland, Canada, Spanje en Ierland.