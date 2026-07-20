Ophef in Italië na dood van Marokkaanse man bij politieoptreden

ROME (ANP/AFP) - In Italië is ophef ontstaan om het overlijden van een Marokkaanse man die door de politie in bedwang werd gehouden en om hulp smeekte. Mensenrechtenactivisten en oppositiepartijen eisen opheldering. Ook zijn betogers de straat opgegaan.

Abderrahim Fakir (42), die als 5-jarige naar Italië verhuisde, stierf zondag in Bologna. In een video is te zien dat hij door twee agenten tegen de grond wordt gehouden. Hij roept meermaals "help, help, dat is genoeg", terwijl agenten op hem zitten en ambulancemedewerkers toekijken. Nadat Fakir stopt met bewegen, binden de agenten zijn enkels aan elkaar vast.

Italiaanse media melden dat bewoners de politie hadden gebeld, omdat Fakir zich agressief gedroeg en een geparkeerde auto had beschadigd. De agenten zouden tegen het ambulancepersoneel hebben gezegd dat de man een psychische crisis doormaakte. Leden van de regering hebben het handelen van de politie verdedigd. Het Openbaar Ministerie in Bologna is een onderzoek gestart.