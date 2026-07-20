Meer dan een miljoen mensen bij parade wereldkampioen Spanje

MADRID (ANP/AFP/DPA) - Meer dan een miljoen mensen hebben maandag wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade in een open bus door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente, die zondag de WK-finale van Argentinië won, wordt gehuldigd bij het Plaza de Cibeles, waar naar schatting 120.000 mensen op af zijn gekomen.

Spanje werd eerder op maandag bedankt door koning Felipe VI, waarna een ontvangst door premier Pedro Sánchez in het Moncloa-paleis volgde. Aanvoerder Rodri vertelde daarna dat het winnen van het WK een kroon op zijn carrière was. "Ik heb het altijd gezegd: winnen met je land is het mooiste wat er is, en dan vooral een WK", zei de middenvelder.

Rodri haalde ook de gewonnen finale van Spanje tegen Nederland uit 2010 aan. "Deze generatie is opgegroeid met het beeld van Iker Casillas en Andrés Iniesta die de beker omhooghielden. Dat wij dat nu zelf kunnen doen, is het grootste wat je in het voetbal kunt bereiken."