Opnieuw avondklok in deel van Parijs om verwachte protesten

PARIJS (ANP) - Voor een deel van Parijs is opnieuw een avondklok afgekondigd in verband met de aangekondigde protesten van zaterdag. Deze geldt de rest van deze week voor Place de la République en Les Halles, centraal in de Franse hoofdstad, van 23.00 tot 06.00 uur, meldt de Franse zender BFM TV.

Voor het derde weekend op rij worden grote demonstraties gehouden in Frankrijk. De situatie liep op 17 oktober flink uit de hand met rellen, plunderingen en geweld. Vorige week bleef het grotendeels rustig. Frankrijk zette toen zo'n 70.000 agenten in om nieuwe chaos en geweldsincidenten te voorkomen. Dat gebeurt dit weekend opnieuw.

De Franse regering probeert een begroting voor 2027 door het verdeelde parlement te krijgen en tegelijkertijd de protesten in te dammen zonder extra geld uit te geven. Het land kampt al jaren met een groot begrotingstekort en de pogingen om dat terug te dringen hebben al meerdere premiers hun functie gekost.