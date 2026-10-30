Suzan & Freek spoorden Claude aan om nieuwe single uit te brengen

Suzan en Freek Rikkerink hebben Claude aangespoord zijn nieuwe single Alles wat ik mis uit te brengen. Dat werd vrijdag duidelijk tijdens de ochtendshow van 100% NL, waarin Claude vertelde dat hij het nummer over het gemis van zijn overleden vader aanvankelijk niet wilde uitbrengen. Diverse mensen uit zijn omgeving, onder wie Suzan & Freek, zeiden hem dat wel te doen.

"Ik weet nog heel goed een paar weken geleden dat je dit nummer bij ons thuis aan ons liet horen. En dat we allemaal met natte oogjes zaten te luisteren", zei Freek tegen Claude tijdens de radiouitzending. De zanger liet zijn goede vriend en collega via een audiobericht weten "supertrots" op hem te zijn.

Claude vond het lied in eerste instantie "heel persoonlijk en heel intens om naar te luisteren". Toen hij het nummer een keer live ten gehore bracht, leidde dat tot veel positieve reacties. "Het was bizar hoeveel berichten ik had gekregen van mensen die zich verbonden voelden met mijn boodschap", aldus de artiest, die voluit Claude Kiambe heet.

Ook werd er daarna binnen zijn familie meer gesproken over de dood van zijn vader. "Pas nadat ik dit liedje heb geschreven, ging ik er echt over praten met mijn broers en met mijn zussen." Hij omschrijft het nummer dan ook als "een soort medicijn" voor zijn familie.